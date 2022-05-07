Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных граждан с «Азовстали»

Заблокированные на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские боевики в очередной раз сорвали эвакуацию мирных жителей. Об этом в субботу, 7 мая, передает с места военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

По словам журналиста, сегодня переговорщики заходили на территорию «Азовстали» дважды. В первый раз, чтобы добиться согласия националистов на вывод гражданских. Во второй раз — для детального согласования количества людей, включая раненых боевиков. Однако при повторном приходе переговорщиков националисты отказались выходить.

Таким образом, предполагает Сафиулин, они могли в очередной раз использовать режим тишины в своих целях. Следующая попытка организовать гуманитарный коридор у комбината будет предпринята в воскресенье.

В этот же день политический деятель и активист Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский рассказал, что бойцы ВСУ минировали проходы у «Азовстали» во время режима тишины. Он подчеркнул, что националисты минируют проход у территории завода в то время, как российские военнослужащие пытаются выполнять все условия ОБСЕ и занимаются эвакуацией.

Также в субботу Ходаковский сообщил, что с территории «Азовстали» вышла группа украинских националистов с белым флагом.

Ранее, 6 мая, Минобороны РФ заявило об эвакуации с комбината 50 мирных жителей. Вышедшие с предприятия жители рассказали, что им не давали покинуть территорию завода. Препятствование эвакуации объяснялось якобы угрозой их безопасности.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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