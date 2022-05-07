Губернатор Иркутской области объявил режим ЧС в регионе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram 7 мая о введении режима ЧС на территории региона из-за неблагоприятных погодных условий.

Сообщается, что произошло два крупных пожара, в одном районе сгорели шесть жилых домов, здание школы, два нежилых дома. Погиб один человек.

«Тушение осложнялось сильным ветром — до 16 м/с. Сейчас пожар локализован. Предварительная причина — обрыв линии электропередачи», — говорится в публикации.

В другом районе пострадало 35 домов, по информации администрации, в основном нежилые. «Погибла пенсионерка. Эвакуировано около 150 человек. И вновь ликвидация осложнялась сильным порывистым ветром. Сейчас пожар также локализован. Предварительно, причиной пожара является человеческий фактор», — сообщил губернатор.

Ранее в этот же день губернатор Александр Усс объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Красноярского края из-за пылевой бури. Основной причиной также назвали короткие замыкания, которые являются следствием обрыва проводов, и погодные условия. По последним данным регионального МЧС, в результате пожаров погибли пять человек, в том числе двое детей.

Возгорания происходят более чем в 16 населенных пунктах Красноярского края, горит около 200 строений. В краевом МЧС добавили, что в регионе напряженная обстановка, в тушении пожара и спасении людей задействованы все силы РСЧС.