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Экс-премьер Турции: запасов газа в Черном море хватит на 45 лет

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В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит для покрытия мировых потребностей на протяжении 45 лет. 7 мая газета Sözcü сообщила о заявлении замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития, экс-премьера Бинали Йылдырыма.

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«Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 млрд куб. м. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет», — говорится в публикации.

В июне Турция обнаружила новое газовое месторождение объемом 135 млрд куб. м.

Об обнаружении еще одного источника дополнительных запасов природного газа в Черном море объемом 405 млрд куб. м президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщал в октябре 2020 года. Тогда глава государства уточнил, что цель властей Турции — начать добычу газа с этого месторождения в 2023 году.

В августе того же года турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения природного газа. Открытие сделали в зоне Tuna-1 на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции. Тогда Анкара оценила обнаруженные запасы газа примерно в $65 млрд.

В конце лета 2020 года глава минфина республики Берат Албайрак отметил, что обнаруженное в Черном море газовое месторождение даст Турции возможность покупать газ из-за рубежа дешевле, дав ей преимущество в цене в пределах 30%.

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