Житель подконтрольного Киеву села Новоалександровка, расположенного в Днепропетровском районе Украины, Александр Катрич подвергся пыткам со стороны украинских боевиков из-за найденного в магазине его жены российского флага. Мужчину собирались расстрелять, но ему чудом удалось бежать. Об этом 7 мая он рассказал «РИА Новости».

По словам пострадавшего, его избили, переломали ребра и собирались застрелить.

«По голове ударили, затянули во двор, поставили на колени. Один по ребрам начал коленом бить, второй по голове, по вискам. Потом взял автомат и приставил к голове», — рассказал Катрич.

Военные держали его в подвале. Однако мужчине удалось из него выбраться и сбежать. По полю он добрался до российских военных, которые оказали ему первую помощь.

Мужчина уверен, что, если бы ему не удалось бежать, его бы точно убили. Как отмечает пострадавший, ему крупно повезло — националистам кто-то позвонил и они в спешке покинули место. Этот звонок спас ему жизнь.

Ранее, 25 апреля, сообщалось о задержании заместителя командира роты огневой поддержки вооруженных сил Украины старшего лейтенанта Сергея Батынского, который подозревается в жестоком обращении с гражданским населением. По данным Следственного комитета России, в начале апреля 2022 года в Мариуполе украинские военные из войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты остановили супругов из мирного населения, ехавших на велосипеде мимо блокпоста. Несмотря на мариупольскую прописку, пару задержали и поместили в подвал. После этого выпивший Батынский вывел задержанную и, угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия. При попытке мужчины заступиться за свою жену Батынский застрелил его.

В настоящее время Следственный комитет завершает расследование уголовных дел в отношении украинских командиров, которые отдавали приказы и сами уничтожали мирных жителей Донбасса. С 2014 года было возбуждено около 800 делопроизводств, расследование которых позволило выявить порядка 300 конкретных имен людей, причастных к преступлениям против мирных граждан.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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