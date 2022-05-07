«Газпром» разъяснил клиентам в Европе процесс оплаты газа в рублях

«Газпром» направил европейским клиентам письма, в которых сообщил, что новый указ президента от 4 мая «уточняет процедуру», изложенную в первоначальном документе о платежах за газ в рублях. Об этом агентство Bloomberg написало 7 мая.

«В письме «Газпрома» говорится, что распоряжение обеспечивает прозрачность движения денежных средств от иностранных покупателей и исключает возможность участия в расчетах какой-либо «третьей стороны», — уточняет агентство.

Ранее, 4 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами. В документе определено, что «после поступления от иностранного покупателя на специальный валютный счет типа «К» средств» уполномоченный банк «перечисляет их на корреспондентские счета небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный клиринговый центр». После этого деньги зачисляются на счета, обеспечивающие осуществление расчетов по сделкам купли-продажи иностранной валюты.

В Bloomberg подчеркнули, что в настоящее время неясно, будет ли нового порядка достаточно, чтобы развеять опасения Евросоюза, заявившего, что открытие счета в рублях нарушит санкции.

Накануне заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев сообщил, что с 1 мая наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно низких апрельских уровней. По его словам, так, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза.

До этого, 5 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа. Однако шестой пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на поставки российской нефти.

На фоне антироссийских санкций 23 марта российский лидер заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам.