Государственный секретарь США Энтони Блинкен в поздравлении с 77-летием Победы, опубликованном 7 мая, обвинил президента Россию в искажении истории.

«В то время как мы по праву отмечаем освобождение многих стран от нацистов и их пособников, важно, чтобы мы также воздали должное тем, кто был вынужден страдать от тирании еще многие десятилетия, пока они наконец не обрели свободу выбирать свой собственный путь», — говорится в сообщении.

Блинкен заявил, что в Европе снова развязался конфликт и призвал «противостоять тем, кто сегодня пытается манипулировать исторической памятью».

По его словам, РФ якобы манипулирует историей, чтобы оправдать спецоперацию по защите Донбасса, а теми, кто воплощает в себе дух победителей во Второй мировой, являются украинцы.

Ранее, 5 мая, представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что государство не собираются менять свою стратегию в отношении России и Украины. Ему был задан вопрос об изменении риторики Соединенных Штатов в связи с празднованием Дня Победы, на что Прайс ответил, что 8 и 9 мая являются важными датами не только для России, но и для Европы с США. По его словам, США вместе с партнерами продолжит оказывать Украине военную помощь и продолжать оказывать давление на Россию.

Примечательно, что именно американские и украинские политические деятели последние годы предпринимают нескрываемые попытки переписать историю. Кроме того, только США и Украина раз за разом выступали против резолюции РФ в Совбезе ООН об осуждении героизации нацизма, а Киев устраивал ежегодные чествования в память о членах ОУН-УПА (организации запрещены в РФ), которые в период Великой Отечественной войны помогали нацистам и сражались против Красной армии.

Помимо прочего, администрация Белого дома публикуя поздравления с 75-летием Победы над нацизмом, заявила, что «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда побеждает. В конце концов так и происходит».

Роль советского народа, переломившего ход Второй мировой и понесшего наибольшие потери, не упоминалась. Посольство России в США тогда призвало Вашингтон отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.

«Известия» же запустили спецпроект «Историческое сражение», в котором подробно рассказали, почему Запад стремится переписать итоги Второй мировой войны и кому выгодна ложь в адрес России.