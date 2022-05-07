Ростуризм опроверг массовую отмену россиянами бронирований в отелях Крыма

Крым остается в топе курортов среди российских туристов на майские праздники. Об этом в пресс-службе Ростуризма сообщили ТАСС.

«По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четырех и пяти звезд — около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%», — уточнили в ведомстве.

Как отмечается, на май и июнь бронирования в Крыму соответствуют уровню 2021 года, который был рекордным по турпотоку. При этом в Ростуризме сообщили, что небольшое количество броней отменяются путешественниками, которые планировали посетить Крым на два-три дня, но не могут этого сделать в настоящее время из-за временных ограничений авиасообщения. По прогнозам специалистов ведомства, спрос в этом сегменте быстро восстановится после открытия аэропорта Симферополя.

Ранее 7 мая президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков заявил, что из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов отмечаются массовые отмены бронирования в отелях Крыма на май и июнь. По его информации, на лето отели загружены пока на 40–45%, в некоторых объектах бронирования доходят до 60%.

По его мнению, в связи с такой ситуацией отельерам полуострова нужна поддержка властей. В то же время, по данным туроператора «Интурист», в Крыму из-за снижения спроса на лето стали доступны отели, которые раньше были уже полностью забронированы к этому времени.

Накануне гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский посоветовал россиянам обратить внимание на те курорты черноморского побережья, которые менее загружены, например Крым. Специалист пояснил, что сокращающийся спрос приводит к тому, что «ценообразование становится более лояльным и качество сервиса повышается».

5 мая Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 13 мая в 11 российских аэропортах. Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В ведомстве уточнили, что остальные российские аэропорты работают штатно.