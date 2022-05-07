Следователи возбудили дела о диверсии после взрывов в Приднестровье
Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики возбудил уголовные дела после взрывов возле села Воронково на границе с Украиной. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба ведомства.
«По обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 277 УК ПМР («Диверсия»)», — говорится в сообщении.
Взрывные устройства были сброшены с беспилотных летательных аппаратов. Специалисты изъяли элементы взрывчатки, назначена экспертиза. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее 7 мая МВД республики рассказало, что территория бывшего аэродрома у села Воронково была обстреляна около 21:40 мск накануне вечером. Всего произошло четыре взрыва. Глубина воронок составила около 1 м, диаметр — примерно 25 см.
В результате инцидентов никто не пострадал.
5 мая приднестровский телеканал ТСВ сообщил о стрельбе в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) Кучурган. Источники телеканала в силовых ведомствах уточнили, что беспорядочная стрельба происходила на территории Украины возле села Павловка.
25 апреля сообщалось о серии взрывов в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новости о Приднестровье вызывают в Кремле обеспокоенность.