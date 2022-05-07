Сильный пожар произошел на химзаводе в ЛНР

Мощный пожар возник на химпредприятии в Луганской Народной Республике, предположительно, неподалеку от Северодонецка, сообщает 7 мая военный корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

На кадрах, снятых в районе пожара, видны столбы черного дыма.

В районе пожара сосредоточено множество различных промышленных предприятий, в том числе химических и производящих взрывчатые вещества. По словам Кильдибекова, вероятно, горит химпредприятие, однако официального подтверждения пока нет.

«Подъехать туда не представляется возможным», —объяснил корреспондент.

Ранее в субботу посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник рассказал, что военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались организовать контратаку в селе Воеводовка в районе Северодонецка, но попали в окружение.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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