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Группа туристов попала под сход лавины в районе горы Казбек

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Незарегистрированная группа туристов 7 мая попала под сход лавины на горе Казбек (Северная Осетия).

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По данным «Известий», туристы находились на высоте 3,7 тыс. м. В результате схода лавины пострадал один человек, у него перелом ноги. Погибших нет.

К месту происшествия выдвинулась группа спасателей.

13 апреля человек погиб во время схода лавины в горах под Алма-Атой. Гражданин Франции был обнаружен спасателями без признаков жизни.

Как отметили представители департамента по чрезвычайным ситуациям, сход лавины спровоцировали шесть человек во время катания на склонах.

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