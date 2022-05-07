Три человека госпитализированы после пожара в Красноярском крае

Три человека доставлены в больницу после пожара в Талажанке в Красноярском крае. Об этом 7 мая сообщила прокуратура региона.

«Угрозы жизни пострадавших нет. Двое с ожогами средней тяжести — 5–10%, один с тяжелыми — 17–19%. Перевозить не собираются, районная больница справляется», — сообщили в ведомстве.

Ранее в этот день власти назвали основной причиной возникновения пожаров в Красноярском крае короткие замыкания, которые являются следствием обрыва проводов. Помимо этого влияют на ситуацию и аномальные погодные условия.

По последним данным регионального МЧС, в результате пожаров погибли пять человек, в том числе двое детей. Возгорания происходят более чем в 16 населенных пунктах, горит около 200 строений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.