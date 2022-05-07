Песков заявил, что Авербах сумел сделать шахматы лучше

Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков отреагировал на новость о смерти старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха.

«Он прожил прекрасную жизнь и сделал шахматы лучше, чем они были до него!» — сказал Песков в беседе с ТАСС 7 мая.

Ранее в этот день стало известно, что гроссмейстер скончался на 101-м году жизни. Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования.

Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. В 1954-м он стал чемпионом СССР, в составе сборной выигрывал командный чемпионат Европы (1957, 1965). В 1965 году он стал заслуженным мастером спорта СССР. В рейтинге FIDE Авербах занимал 1779-е место.

За достижения в области шахмат награжден орденом Дружбы народов (1981), медалями «За трудовую доблесть» (1957) и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

4 мая был награжден орденом Почета за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения.