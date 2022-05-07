Корреспондент «Известий» показал момент запуска Луганской ТЭС

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал запуск Луганской ТЭС в городе Счастье.

«В наших планах было восстановление первоначально хотя бы одного энергоблока, но на сегодняшний день мы подготовили два энергоблока, поэтому станция уже может позиционироваться как полноценное предприятие, которое может закрыть все потребности в электроэнергетике на территории республики», — заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

По словам корреспондента, когда заработают все энергоблоки, которые способны будут обеспечивать необходимые предприятия в республике, работу получат около 15 тыс. человек.

«Сейчас вырабатываем малую мощность, так как только включились в сеть. Но если нагрузить энергоблок, то он может вырабатывать 180–200 МВт мощности — это большая нагрузка, можно много чего запитать, подать питание на заводы, фабрики, поселки», — отметил машинист энергоблока Сергей Панежа.

На открытии теплоэлектростанции присутствовал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, который поздравил сотрудников ТЭС. Ранее он пообещал запустить станцию в Счастье сразу после того, как она будет разминирована.

При отходе украинские войска заминировали территорию теплоэлектростанции. Помимо этого ТЭС была превращена боевиками украинской националистической группировки «Айдар» в укрепрайон с сетью огневых позиций и бункеров. Разминирование велось несколько недель, в том числе с участием российских саперов.

В дальнейшем в ЛНР планируется возобновить работу Алчевского металлургического комбината и Стахановского завода ферросплавов.

21 апреля в администрации ЛНР сообщили, что после запуска тепловой электрической станции в городе Счастье, к ней будут подключены обесточенные Киевом районы Харьковской области.

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