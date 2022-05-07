Спикер Госдумы Володин призвал руководство США ответить за военные преступления на Украине

Власти США должны ответить за преступления киевского режима и пополнить список военных преступников. Об этом 7 мая заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, американский лидер Джо Байден, потребовав пресечь утечки об обмене разведданными с Украиной, фактически признался, что Вашингтон рассекретили.

«Речь идет не только о поставке вооружений и техники — киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки. После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы», — написал спикер нижней палаты российского парламента в своем Telegram-канале.

Вашингтон координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя в боевых действиях против России, полагает Володин.

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что Байден провел телефонный разговор с шефом ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином, отмечает «Газета.Ru». Глава Белого дома назвал публикации в прессе о разведывательной помощи США Украине «контрпродуктивными».

Источник из администрации президента США заявил, что «Байден дал понять, что утечки должны прекратиться».

ЦРУ отказалось от комментариев телеканалу, уточняется в публикации.

5 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передают властям Киева разведывательную информацию о местонахождении на поле боя российских военачальников. Так он прокомментировал публикацию в газете The New York Times о том, что Вашингтон направлял Киеву разведданные, которые уже привели к гибели российских военных.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, если подобные данные и могли передаваться, то это происходило неофициально и не в рамках публичной деятельности Пентагона. Обмен разведданными обычно не подвергается обсуждению в СМИ, отметил он в комментарии «Известиям».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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