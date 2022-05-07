Старовойт объяснил звуки выстрелов в приграничных районах Курской области

На территории Курской области не ведутся боевые действия, угрозы для ее жителей отсутствуют. Об этом 7 мая заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Спешу успокоить жителей наших приграничных районов, которые были взволнованы выстрелами. Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории», — написал он в своем Telegram-канале.

6 мая оперштаб региона объяснил громкие звуки в небе над Белгородом работой Воздушно-космических сил (ВКС) России. Отмечалось, что безопасности граждан ничего не угрожает.

28 апреля жители Белгородской области услышали «хлопок» в небе. Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин, в области сработала система противовоздушной обороны.

11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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