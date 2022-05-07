В Северной Осетии стартовала акция «Посмотри на их лица»

В преддверии празднования Дня Победы в Северной Осетии началась акция «Посмотри на их лица». Она проходит второй год подряд.

В настоящее время на всех рекламных баннерах республики вместо рекламных полотен разместили портреты участников Великой Отечественной войны из этого региона.

Всего размещены примерно 1300 портретов ветеранов на баннерах, билбордах и других рекламных конструкциях республики.

Инициатором проведения акции стал глава республики Сергей Меняйло. В этом году он распорядился разместить портреты ветеранов на рекламных площадках в срок до 6 мая.

Аналогичная акция пройдет и в Южной Осетии.

6 мая военнослужащие Центрального военного округа поздравили в Самаре с наступающим Днем Победы 99-летнего участника Великой Отечественной войны, разведчика Николая Цуканова. Фронтовику вручили букет и подарок, а у дома в Куйбышевском районе города военный оркестр исполнил попурри из маршей военных лет.