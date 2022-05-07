В посольстве России сообщили о предотвращении попытки теракта в Берлине против граждан РФ

Попытка осуществления теракта в отношении российских журналистов и их родственников была предотвращена в Берлине. Об этом сообщило посольство России 7 мая.

Как рассказали в дипломатическом представительстве, во второй половине 6 мая в одной из квартир было разбито окно. Позже был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет.

Приехавшие на место правоохранители, пожарная служба и саперы эвакуировали жителей и подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством. После чего его деактивировали. Никто не пострадал.

«Посольство не исключает, что данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды. Сведения и фотоматериалы о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы, размещались в соцсетях и публиковалась в ведущих германских СМИ», — говорится в сообщении.

Немецкая полиция проводит расследование по факту инцидента.

Кроме того, посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ с требованием установить виновных, обеспечить безопасность работы журналистов.

Также в этот день в МИД РФ заявили, что немецкие власти обязаны провести расследование нападения в жилом многоквартирном доме, где живут журналисты из РФ. Как отметили в ведомстве, в случившемся «прослеживается следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников». Дипломаты подчеркнули, что решение об отключении российских СМИ от эфира в Евросоюзе «было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения».

25 апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что подготовка убийств российских представителей СМИ — это террор. По его словам, Запад переходит к таким действиям, поскольку проиграл на информационном поле. В тот же день стало известно о задержании лиц, планировавших убийство некоторых российских журналистов, в том числе Владимира Соловьева.