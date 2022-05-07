Прямой эфир
Общество
На репетиции парада Победы в Москве прошли участники спецоперации в Донбассе
Мир
ВС РФ уничтожили поставленное ВСУ вооружение из США и Европы
Мир
Жители Донецка прокомментировали переход на российский код +7
Мир
Москва призвала Берлин расследовать попытку теракта в отношении журналистов РФ
Мир
В ДНР сообщили об эвакуации 50 мирных жителей с «Азовстали»
Общество
Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Южную Осетию
Мир
Путин выразил соболезнования президенту Кубы в связи со взрывом в отеле
Мир
СМИ узнали о давлении США на Грецию по поставкам С-300 Украине
Мир
Украинские военные попали в окружение в районе Северодонецка
Общество
Пылевая буря накрыла Красноярск
Мир
Посол Мельник раскритиковал запрет флагов Украины в Берлине 9 мая

В посольстве России сообщили о предотвращении попытки теракта в Берлине против граждан РФ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытка осуществления теракта в отношении российских журналистов и их родственников была предотвращена в Берлине. Об этом сообщило посольство России 7 мая.

Как рассказали в дипломатическом представительстве, во второй половине 6 мая в одной из квартир было разбито окно. Позже был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет.

Приехавшие на место правоохранители, пожарная служба и саперы эвакуировали жителей и подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством. После чего его деактивировали. Никто не пострадал.

Холодная война: отношения Германии и России резко изменились
Берлин готов увеличивать расходы на военные нужды и отправлять Киеву вооружение

«Посольство не исключает, что данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды. Сведения и фотоматериалы о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы, размещались в соцсетях и публиковалась в ведущих германских СМИ», — говорится в сообщении.

Немецкая полиция проводит расследование по факту инцидента.

Кроме того, посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ с требованием установить виновных, обеспечить безопасность работы журналистов.

Также в этот день в МИД РФ заявили, что немецкие власти обязаны провести расследование нападения в жилом многоквартирном доме, где живут журналисты из РФ. Как отметили в ведомстве, в случившемся «прослеживается следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников». Дипломаты подчеркнули, что решение об отключении российских СМИ от эфира в Евросоюзе «было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения».

25 апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что подготовка убийств российских представителей СМИ — это террор. По его словам, Запад переходит к таким действиям, поскольку проиграл на информационном поле. В тот же день стало известно о задержании лиц, планировавших убийство некоторых российских журналистов, в том числе Владимира Соловьева.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022