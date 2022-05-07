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Уголовное дело возбудили после гибели людей при пожарах под Красноярском

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Фото: Управление МЧС РФ по Красноярскому краю
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при пожарах в Красноярском крае. Об этом 7 мая говорится в сообщении на сайте Главного управления Следственного комитета России по региону.

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Погибшие проживали в Казачинском и Шарыповском районах края.

«По данным следствия, 7 мая 2022 года в разных домах по улице Октябрьская села Никольск Шарыповского района обнаружено тело, предположительно, мужчины, и останки еще одного человека», — отметили в ведомстве.

В селе Талажанка Казачинского района погибли три человека, предположительно, две женщины и мужчина.

На месте пожаров работают следственно-оперативные группы, проводятся осмотры, устанавливаются личности погибших и пострадавшие.

По последним данным регионального МЧС, в результате пожаров погибли пять человек, в том числе двое детей. Пожары отмечены более чем в 16 населенных пунктах Красноярского края, горят около 200 строений.

Ранее в субботу власти назвали основной причиной возникновения пожаров в Красноярском крае — короткие замыкания, которые стали следствием обрыва проводов. Произошли обрывы линий электропередачи, перехлест проводов, в сухую ветреную погоду это и привело к возникновению пожаров.

В краевом МЧС добавили, что в регионе напряженная обстановка, в тушении пожара и спасении людей задействованы все силы РСЧС.

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