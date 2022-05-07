В Госдуме заявили об ответственности США за преступления киевского режима

Руководство США должно понести ответственность за преступления киевского режима и пополнить список военных преступников. Об этом в субботу, 7 мая, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Президент США (Джо. — Ред.) Байден, требуя пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной, признался, что Вашингтон рассекретили. Речь идет не только о поставке вооружений и техники — киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки. После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Володина, Вашингтон координирует и разрабатывает военные операции, таким образом напрямую участвуя в боевых действиях против России.

«За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», — заявил он.

Ранее в этот же день Байден дал рекомендации американским спецслужбам прекратить утечки данных о двустороннем обмене разведывательной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

5 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передают властям Киева разведывательную информацию о местонахождении на поле боя российских военачальников. Так он прокомментировал публикацию в газете The New York Times о том, что Вашингтон направлял Киеву разведданные, которые уже привели к гибели российских военных.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, если подобные данные и могли передаваться, то это происходило неофициально и не в рамках публичной деятельности Пентагона. Обмен разведданными обычно не подвергается обсуждению в СМИ, отметил он в комментарии «Известиям».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российским военным «хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, натовцы на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам». По его словам, передача западными спецслужбами разведданных Киеву не поможет завершить военную операцию по защите жителей Донбасса быстро, однако не встанет на пути к достижению ее целей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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