Прямой эфир
Сюжет:

В Госдуме заявили об ответственности США за преступления киевского режима

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство США должно понести ответственность за преступления киевского режима и пополнить список военных преступников. Об этом в субботу, 7 мая, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Балансовая стоимость: Пентагон попросил миллиарды на подготовку к войнам
Проект бюджета американского минобороны направлен в конгресс

«Президент США (Джо. — Ред.) Байден, требуя пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной, признался, что Вашингтон рассекретили. Речь идет не только о поставке вооружений и техники — киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки. После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Володина, Вашингтон координирует и разрабатывает военные операции, таким образом напрямую участвуя в боевых действиях против России.

«За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», — заявил он.

Ранее в этот же день Байден дал рекомендации американским спецслужбам прекратить утечки данных о двустороннем обмене разведывательной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

5 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передают властям Киева разведывательную информацию о местонахождении на поле боя российских военачальников. Так он прокомментировал публикацию в газете The New York Times о том, что Вашингтон направлял Киеву разведданные, которые уже привели к гибели российских военных.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, если подобные данные и могли передаваться, то это происходило неофициально и не в рамках публичной деятельности Пентагона. Обмен разведданными обычно не подвергается обсуждению в СМИ, отметил он в комментарии «Известиям».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российским военным «хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, натовцы на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам». По его словам, передача западными спецслужбами разведданных Киеву не поможет завершить военную операцию по защите жителей Донбасса быстро, однако не встанет на пути к достижению ее целей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022