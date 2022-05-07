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Опубликованы кадры обстрела украинскими военными ж/д узла в Ясиноватой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин 7 мая побывал на месте падения снарядов, выпущенных украинскими военными в районе железнодорожного узла в Ясиноватой.

«Вот боеприпас. Это кассетная ракета, РСЗО «Ураган». Сюда она попала носом после того, как в небе над станцией были раскиданы поражающие элементы», — рассказал журналист, отметив, что часть снарядов не сработала.

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Еремин показал неразорвавшиеся кассеты, отметив, что они очень опасны и с ними будут работать саперы.

В результате обстрелов сгорели несколько вагонов, на месте работают пожарные. По словам местного жителя, обстрелы Ясиноватой со стороны украинских военных ведутся весь день. Он отметил также, что снаряды регулярно попадают по кабелям, обрывая вся коммуникации.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» Ясиноватую, было выпущено 10 ракет.

До этого, 5 мая ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по городу, в результате погибла женщина, помимо этого было повреждено множество жилых домов: они остались без остекления, разбита кровля и разрушены стены.

Днем ранее 4 мая украинские военные снова обстреляли Ясиноватую 15 снарядами из «Града». Боеголовки были выпущены около 12:00 со стороны населенного пункта Авдеевка. В результате обстрела Ясиноватая была обесточена.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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