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В ДНР сообщили о выходе националистов с белым флагом с «Азовстали»

Комбат ДНР Ходаковский заявил о выходе украинских военных с белым флагом с «Азовстали»
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа украинских националистов с белым флагом, сообщил 7 мая политический деятель и активист Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.

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«Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь «Азовстали» — навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентеров», — написал он в в своем Telegram-канале.

Как отмечает Ходаковский, это первый личный контакт за всё время боев за Мариуполь.

Накануне Минобороны РФ заявило об эвакуации с комбината 50 мирных жителей. Вышедшие с предприятия жители рассказали, что им не давали покинуть территорию завода. Препятствование эвакуации объяснялось якобы угрозой их безопасности.

Ранее, 5 мая, в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики националистической группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день подчеркнул, что требования националистов, засевших на предприятии, схожи с теми, которые озвучивали террористы в Сирии и других местах.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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