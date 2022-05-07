Обвиняемый в убийстве гражданского офицер ВСУ признал вину

Обвиняемый в убийстве и сексуальном насилии в отношении гражданских лиц украинский офицер в ходе следственного эксперимента признал вину и показал, как совершал преступления. Об этом 7 мая сообщает «РИА Новости».

Следственные действия проходили на территории завода имени Ильича в Мариуполе. В ходе эксперимента обвиняемый в совершении тяжких преступлений офицер морской пехоты Украины показал место убийства. Также он признался в совершении инкриминируемых ему преступлений.

На месте присутствовал свидетель. Его показания также проверили на месте.

Ранее в субботу председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты издевательств над российскими военнослужащими на территории Украины. В настоящее время злоумышленники в рамках уголовного дела задержаны.

Днем ранее СК РФ сообщил о расследовании еще одного факта издевательства над российскими военнослужащими. Основанием стала видеозапись, на которой грузинский наемник избивает пленного российского военнослужащего, пытаясь заставить его произнести оскорбительные фразы в адрес России и руководства страны.

В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение является нарушением требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

4 мая сообщалось, что командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко подозревается следователями в причастности к обстрелу Донецка, в результате которого девять человек пострадали и один погиб. Отмечалось, что СКР устанавливает других лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению.

До этого, 3 мая, стало известно, что российские силовики обнаружили пыточную камеру и заминированное тело человека в форме армии РФ неподалеку от города Херсон. Тело было без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».