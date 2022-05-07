МИД назвал нападение на российских журналистов в Берлине следствием развязанной травли

МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине и назвал нападение следствием развязанной травли. Соответствующее сообщение опубликовано 7 мая на сайте ведомства.

«Видим в этом прямое следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников. Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения», — говорится в публикации.

Помимо этого, МИД потребовал от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории. В ведомстве уверены, что правительство Германии обязано провести тщательное расследование этого преступления.

А также, заявили в министерстве, беспристрастную оценку «этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии — свободу слова и безопасность журналистов» должны дать профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ.

Днем ранее на здание, где живут сотрудники российских СМИ в Берлине, неизвестные совершили нападение. На территории дома нашли подозрительную канистру, которая была обмотана скотчем и проводами, устройство обезвредили, состав вещества в канистре будет известен после экспертизы.