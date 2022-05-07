В 15 странах ЕС выявили около 95 случаев гепатита неизвестного происхождения

В 15 странах Европейского союза (ЕС) выявили около 95 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте до 16 лет. Органы здравоохранения продолжают выяснять причины. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Наибольшее число случае зарегистрировано в Италии (35) и Испании (22). В Дании и Нидерландах обнаружили по шесть случаев, в Ирландии — менее пяти. О заболеваниях гепатитом также заявили в Португалии и Румынии (по четыре случая) и в Бельгии (три случая). По два заболевших выявили в Норвегии, Франции, Австрии и на Кипре, по одному — в Германии, Словении и Польше.

Ранее, 28 апреля, чиновники здравоохранения США и всего мира сообщили о растущем числе случаев заболевания гепатитом неизвестной природы среди детей. По словам должностных лиц Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире было выявлено около 170 случаев заболевания, причем многим из заболевших детей меньше 10 лет. В частности, в американских штатах Алабама, Делавэр, Иллинойс, Нью-Йорк, Северная Каролина и Висконсин подтвердили ABC News, что в общей сложности было выявлено более 20 случаев тяжелого гепатита.

Днем ранее сообщалось, что гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза. Врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук Петр Ткаченко предположил, что это заболевание носит инфекционный характер, возможно, вирусный.

24 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлены случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения.

5 апреля Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) уведомили о 10 случаях в Центральной Шотландии.

Вирусы гепатита (A, B, C, E и D) исключили после лабораторного исследования.

В сообщении уточняется, что при выявленных случаях синдром представляет собой острый гепатит с заметно повышенными ферментами печени, часто с желтухой, иногда предшествующей желудочно-кишечным симптомам у детей преимущественно до 10 лет. Причины и условия возникновения болезни на данный момент активно расследуются.