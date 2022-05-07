Спасатель рассказал о правилах удаления клеща после укуса

Что делать, если не удалось полностью удалить клеща, рассказал спасатель международного класса Сергей Ковалев в беседе с «Газетой.Ru» 7 мая.

Так, он посоветовал в случае укуса клеща удалить его самостоятельно, особенно если травмпункт находится в нескольких часах езды. По словам спасателя, для удаления членистоногого можно использовать завязанную петлей нитку, пинцет или специальные приспособления для извлечения клещей.

«Захватите клеща поближе к голове и проверните вокруг своей оси в любую сторону», — пояснил Ковалев. Он отметил, что обычно манипуляция не вызывает особых проблем.

Также спасатель объяснил, что делать, если клеща не удалось извлечь полностью: необходимо с помощью иголки удалить все части, как занозу, а после этого обработать рану антиспетиком.

Днем ранее пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора сообщила, что в Москве с начала 2022 года почти 17,7 тыс. человек прошли вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», за 18-ю неделю текущего года в медицинские организации столицы из-за укусов клещей обратился 281 человек. В основном укусы были зафиксированы в Московской (171), Тверской (27), Калужской (11), Владимирской (11) и Тульской (8) областях. На территории Москвы зарегистрировано 18 случаев присасывания клещей при посещении лесопарковых зон. Случаев заражения клещей вирусным энцефалитом не зарегистрировано.

4 мая министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что противоклещевая обработка территорий стартовала по требованию санэпидемстанции в 119 парках культуры и отдыха Подмосковья.