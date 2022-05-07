Эксперт рассказала об опасности переизбытка витаминов C и B

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала 7 мая «Газете.ру», что переизбыток витаминов C и B может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

По словам эксперта, большую часть витаминов человек получает из пищи, поэтому, как правило, нет необходимости в дополнительных добавках. Регулярное потребление больших доз витамина C с целью укрепить иммунитет может повлечь проблемы с зубами.

«Если витамина C в избытке, то начинается разрушение костных тканей, например зубов, увеличится нагрузка на почки. Гипервитаминизацию невозможно лечить, это интоксикация организма», — объяснила она.

Специалист отмечает, что дефицит витаминов восполнить довольно просто. При этом избавиться от их переизбытка практически невозможно.

«Большое количество витамина B в организме вызывает воспаление слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. Из-за этого полезные вещества перестают усваиваться, начинаются сбои в работе иммунной системы», — сказала она.

Кроме того, эксперт заявила, что нельзя принимать витаминно-минеральные комплексы в профилактических целях, установить длительность приема и определить дозировку может только врач.

Ранее, 14 апреля, врач-валеолог косметической компании «МейТан» Лидия Синицина рассказала о том, как распознать у себя дефицит витаминов до проявления первых симптомов. Так, помимо общего ухудшения самочувствия организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ и весьма нестандартными способами. К ним относятся желание грызть лед, частое покашливание, набухшие десны, бессонница, частое онемение или покалывание в конечностях, выпадение волос.