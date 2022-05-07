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Баннерные площадки Северной Осетии украсили портретами ветеранов

Глава Северной Осетии Меняйло: все баннерные площадки республики займут портреты ветеранов
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Фото: официальный портал Республики Северная Осетия - Алания/alania.gov.ru
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Все баннерные площадки Северной Осетии украсили портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Поручение об этом дал глава региона Сергей Меняйло, сообщила ГТРК «Алания».

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В ходе совещания политик выразил недовольство тем, что в преддверии празднования годовщины Победы на многих баннерах располагалась коммерческая реклама. Он распорядился в срок до 6 мая разместить на баннерах портреты ветеранов ВОВ.

Глава республики поручил министерству экономического развития проработать вопрос поддержки рекламных агентств с учетом сложной экономической ситуации.

6 мая военнослужащие Центрального военного округа поздравили в Самаре с наступающим Днем Победы 99-летнего участника Великой Отечественной войны, разведчика Николая Цуканова. Фронтовику вручили букет и подарок, а у дома в Куйбышевском районе города военный оркестр исполнил попурри из маршей военных лет.

5 мая в Мордовии военнослужащие, кадеты и юнармейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Костькина с наступающим Днем Победы. Они провели торжественный парад возле дома ветерана в городе Ковылкино.

В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня Победы пожелал всем жителям региона мира и единения, еще раз отметив подвиг ветеранов Великой Отечественной войны.

В настоящее время в Подмосковье живет около 1360 ветеранов, которые непосредственно участвовали в боях Великой Отечественной войны.

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