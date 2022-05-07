Прямой эфир
Общество
На репетиции парада Победы в Москве прошли участники спецоперации в Донбассе
Мир
ВС РФ уничтожили поставленное ВСУ вооружение из США и Европы
Мир
Абоненты сотовой связи ДНР и ЛНР включены в российский план нумерации
Мир
В Берлине предотвратили вероятную попытку теракта в отношении журналистов РФ
Мир
Еще 50 мирных жителей эвакуированы с «Азовстали» в Мариуполе
Происшествия
Пять человек погибли в результате пожаров в Красноярском крае
Мир
Путин выразил соболезнования президенту Кубы в связи со взрывом в отеле
Мир
ВСУ выпустили 100 снарядов «Града» по Золотому-5
Общество
В Курганской области сняли угрозу населенным пунктам из-за природных пожаров
Общество
Пылевая буря накрыла Красноярск
Мир
Постпред США при ООН назвала невозможным лишить РФ статуса постоянного члена СБ

В День Победы в Москве пройдет больше 100 культурных событий

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Праздничные мероприятия в День Победы пройдут во всех административных округах Москвы. Жители и гости столицы смогут сходить на концерты оркестров под управлением именитых дирижеров, побывать на выставке исторической военной техники, посмотреть на больших экранах прямую трансляцию парада на Красной площади, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«В День Победы при поддержке департамента культуры Москвы пройдет больше 100 мероприятий. Они будут проводиться на 87 площадках по всему городу, в том числе в парках. Москвичей и гостей столицы ждет масштабная программа — выступления музыкантов, театральные постановки, чтение стихов и многое другое», — отметила она.

В парке Победы на Поклонной горе выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а продолжит программу концерт «Посвящение» по пьесе «Волоколамское шоссе» в исполнении оркестра под руководством Юрия Башмета.

На площади Белорусского вокзала можно будет послушать оркестр Сухопутных войск Министерства обороны России «Победа», а также «Хор Турецкого» с программой «Песни Победы» в сопровождении светового шоу.

В Парке Горького помимо концертной программы с участием звезд российской эстрады и кино предлагается сходить на историческую выставку военных автомобилей, мотоциклов, танков и бронетехники.

В парке искусств «Музеон» покажут новую версию спектакля-концерта государственного театра наций «Мы эхо». Вечернюю программу откроет джаз-оркестр под управлением Игоря Бутмана.

В музее-заповеднике «Коломенское» выступят, в частности, Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина и солисты Большого театра.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022