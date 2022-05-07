В День Победы в Москве пройдет больше 100 культурных событий

Праздничные мероприятия в День Победы пройдут во всех административных округах Москвы. Жители и гости столицы смогут сходить на концерты оркестров под управлением именитых дирижеров, побывать на выставке исторической военной техники, посмотреть на больших экранах прямую трансляцию парада на Красной площади, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«В День Победы при поддержке департамента культуры Москвы пройдет больше 100 мероприятий. Они будут проводиться на 87 площадках по всему городу, в том числе в парках. Москвичей и гостей столицы ждет масштабная программа — выступления музыкантов, театральные постановки, чтение стихов и многое другое», — отметила она.

В парке Победы на Поклонной горе выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а продолжит программу концерт «Посвящение» по пьесе «Волоколамское шоссе» в исполнении оркестра под руководством Юрия Башмета.

На площади Белорусского вокзала можно будет послушать оркестр Сухопутных войск Министерства обороны России «Победа», а также «Хор Турецкого» с программой «Песни Победы» в сопровождении светового шоу.

В Парке Горького помимо концертной программы с участием звезд российской эстрады и кино предлагается сходить на историческую выставку военных автомобилей, мотоциклов, танков и бронетехники.

В парке искусств «Музеон» покажут новую версию спектакля-концерта государственного театра наций «Мы эхо». Вечернюю программу откроет джаз-оркестр под управлением Игоря Бутмана.

В музее-заповеднике «Коломенское» выступят, в частности, Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина и солисты Большого театра.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.