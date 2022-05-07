В Париже состоялась церемония инаугурации президента Франции Макрона

Эммануэль Макрон, переизбранный на второй срок, 7 мая официально вступил в должность президента Франции. Трансляцию инаугурации вел телеканал BFMTV.

Церемония началась утром в Елисейском дворце. На ней глава конституционного совета страны Лоран Фабиус вновь огласил официальные итоги президентских выборов.

«Объявляю вас избранным президентом республики на пятилетний срок, который начинается в субботу», — обратился он к Макрону.

Затем французского лидера объявили великим магистром орденом Почетного легиона, что и стало началом его второго срока.

В ходе инаугурации Макрон обещал стать для Франции «новым президентом».

Ранее, 25 апреля, Макрон был переизбран на пост президента Франции. Он набрал 58,54% голосов по итогу подсчета 100% бюллетеней второго тура выборов, его соперница Марин Ле Пен, лидер правой партии «Национальное объединение», набрала 41,46% голосов.

После объявления результатов второго тура выборов в стране начались манифестации. В Лионе на улицы вышло от 200 до 300 человек. Многие из них одеты в черную одежду, некоторые — в желтые жилеты. Люди шли по городу, выкрикивая лозунги «ни Макрон, ни Ле Пен» или «Лион, Лион, антифа».