«Роскосмос» сообщил о временной смене логотипа на Красную звезду

«Роскосмос» 7 мая сообщил о временной смене логотипа госкорпорации на Красную звезду.

Как указано на сайте «Роскосмоса», временное изменение обусловлено желанием почтить память погибших в Великой Отечественной войне, а также в честь великих достижений СССР в космосе и в рамках поддержки Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации в Донбассе.

«Сегодня Красная звезда — это символ не только идеологических, но и структурных изменений. В текущих внешнеполитических условиях госкорпорация ставит на первый план выполнение задачи по обеспечению безопасности государства, немалую роль в которой, помимо создания межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, играет спутниковая группировка, обеспечивающая связь, навигацию, разведку, получение метеоданных и другой информации для вооруженных сил и развития экономики страны», — говорится в публикации.

29 апреля российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули знамя на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» в преддверии Дня Победы.

В 2022 году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года.