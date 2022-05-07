«Молодая гвардия» ЕР открыла представительство в Донецке

«Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) 7 мая открыла свое представительство в Донецкой Народной Республике (ДНР) и уже начала работу в Донецке.

Главой организации стал руководитель организации «Молодая республика», депутат народного совета ДНР Кирилл Макаров. По словам председателя МГЕР Антона Демидова, соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с «Молодой республикой» организация подписала в феврале.

«Сегодня открыли свое представительство в Донецке. Для нас это знаковый день. Представительство открыли в первую очередь, чтобы помочь восстановить республику, а также укрепить связи, включить молодежь в программы развития, реализуемые в России, и налаживать мирную жизнь. Вместе с активной, неравнодушной молодежью ДНР будем помогать людям и реализовывать интересные, полезные проекты», — рассказал Демидов.

Он отметил, что в настоящее молодогвардейцы уже работают на территории Мариуполя, где оказывают помощь людям.

«Будущее в руках молодых, точнее — всех тех, кому не все равно! Сегодня объединились две сверхсильные молодежные организации из ДНР и России. Что ждет нашу молодежь дальше? А дальше упорная работа в республике,

реализованные совместные планы, оправданные амбиции и самые смелые решения», — сказал Макаров.

Ранее, 16 февраля, в ходе X съезда МГЕР были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с молодежными общественными объединениями ЛНР (Луганской Народной Республики) и ДНР. 5 мая организация открыла свое представительство в ЛНР, руководителем которой стал студент ЛГУ им. В. Даля Илья Пригеба, участвовавший в спецоперации по защите Донбасса.