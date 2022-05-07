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В Берлине предотвратили вероятную попытку теракта в отношении журналистов РФ

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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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В Берлине 6 мая была предотвращена вероятная попытка осуществления теракта в отношении российских журналистов и членов их семей. Об этом 7 мая сообщило посольство РФ.

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«Во второй половине дня окно одной из квартир дома было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами», — говорится в сообщении.

Правоохранители эвакуировали жильцов, оцепили комплекс, вызвали пожарную службу и саперов. Специалисты подтвердили, что предмет предположительно является самодельным взрывным устройством. Было принято решение о его деактивации на месте. Пострадавших в результате инцидента нет.

Полиция расследует факт произошедшего. Журналистам и их родственникам представлена возможность переезда в безопасное место.

«Сведения и фотоматериалы о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы, размещались в соцсетях и публиковалась в ведущих германских СМИ», — сообщили в посольстве отметив, что не исключают, что «может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ».

В МИД Германии направлена нота с требованием провести расследование, установить виновных, обеспечить безопасность журналистам.

Ранее, 25 апреля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что ФСБ пресекла в России деятельность планировавшей убийство российского журналиста террористической группы. Он отметил, что подготовка убийств российских представителей СМИ — это террор. По его словам, Запад перешел к таким действиям, поскольку проиграл на информационном поле. Как уточнили в Следственном комитете РФ, по уголовному делу о покушении на телеведушего Владимира Соловьева были задержаны шесть человек.

20 апреля немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило, что полиция Берлина расследует более 200 дел на почве преступлений против русскоязычных. Большинство из них связаны с оскорблениями, угрозами, порчей имущества, в некоторых случаях речь идет о насильственных действиях.

В начале апреля в МИД России сообщили, что работают над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации РФ. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась за рубежом.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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