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Еще 50 мирных жителей эвакуированы с «Азовстали» в Мариуполе

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Еще 50 мирных жителей эвакуировали с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 7 мая сообщает штаб теробороны Донецкой Народной Республики.

Указано, что таким образом общее число вывезенных граждан с предприятия достигло 176 человек.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что за 6 мая удалось эвакуировать 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все лица переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения.

Военкору «Известий» удалось пообщаться с людьми, которых вывезли с территории предприятия. Граждане рассказали, им не давали покинуть территорию завода. Препятствование эвакуации объяснялось якобы угрозой их безопасности.

4 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию заявили, что 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 мск для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» будет открыт гуманитарный коридор.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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