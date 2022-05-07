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Путин выразил соболезнования президенту Кубы в связи со взрывом в отеле

Путин выразил соболезнования президенту Кубы в связи со взрывом в гаванском отеле
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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
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Президент России Владимир Путин в субботу, 7 мая, выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи со взрывом в гаванском отеле Saratoga, который произошел накануне.

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«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства назвал произошедшее трагическими событиями.

Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия. Было разрушено как минимум два этажа здания. По последним данным, погибли 22 человека, еще 74 получили различные травмы. Данных о пострадавших среди россиян при взрыве в Гаване не поступало.

Президент республики связал инцидент с газовым баллоном. В разрушенном здании отеля всё еще ведутся поисково-спасательные работы.

Гостиница готовилась к открытию, проводились работы по наладке газового оборудования.

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