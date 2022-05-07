Прямой эфир
Общество
На репетиции парада Победы в Москве прошли участники спецоперации в Донбассе
Мир
ВС РФ уничтожили поставленное ВСУ вооружение из США и Европы
Мир
Абоненты сотовой связи ДНР и ЛНР включены в российский план нумерации
Мир
В ДНР привели свидетельства нахождения иностранных офицеров на «Азовстали»
Мир
Минобороны показало разминирование побережья Херсонской области
Экономика
Названы подешевевшие на фоне укрепления рубля товары
Общество
Москвичам пообещали теплую погоду без осадков 7 мая
Мир
ВСУ выпустили 100 снарядов «Града» по Золотому-5
Общество
В Курганской области сняли угрозу населенным пунктам из-за природных пожаров
Общество
Пылевая буря накрыла Красноярск
Мир
Постпред США при ООН назвала невозможным лишить РФ статуса постоянного члена СБ

Галерея 1 Chery

0
Слайдами
Списком
На весь экран
В «базе» фары светодиодные, в топовой комплектации дальний свет переключается автоматически
Фото: Chery
В «базе» фары светодиодные, в топовой комплектации дальний свет переключается автоматически
На весь экран
Вся оптика — светодиодная
Фото: Chery
Вся оптика — светодиодная
На весь экран
Надписей на багажной двери многовато
Фото: Chery
Надписей на багажной двери многовато
На весь экран
Этот шильдик показывает крутящий момент, но в версии для китайского рынка
Фото: Chery
Этот шильдик показывает крутящий момент, но в версии для китайского рынка
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022