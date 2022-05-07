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Туристы начали отменять бронирования в отелях Крыма на май и июнь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россияне стали отменять бронирование в отелях Крыма на май и июнь. Об этом сообщил 7 мая «РИА Новости» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

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«На лето отели загружены пока на 40–45%, а в некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов», — сказал он.

По его словам, в связи с такой ситуацией отельерам полуострова нужна поддержка властей. По мнению Волкова, можно было бы отправлять сотрудников государственных корпораций и госкомпаний на отдых в регион с субсидированием от правительства РФ или предоставить прямую финансовую поддержку.

По информации туроператора «Интурист» в Крыму, из-за снижения спроса на лето стали доступны отели, которые раньше были уже полностью забронированы к этому времени.

Накануне гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский посоветовал россиянам обратить внимание на те курорты Черноморского побережья, которые менее загружены, например Крым. Специалист пояснил, что сокращающийся спрос приводит к тому, что «ценообразование становится более лояльным и качество сервиса повышается».

Ранее, 5 мая, аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях в популярных городах летом по отношению к стоимости марта-апреля. В сравнении с мартом-апрелем размещение в отелях категории «три звезды» по ряду востребованных направлений подешевело на 10–47%. Самое большое снижение зафиксировано в стоимости проживания в отелях Москвы, села Эстосадка, в Ялте.

3 мая вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил об отсутствии радикальных взлетов или падений цен на отдых в России в мае-июне. Но, по его словам, в регионах, где была приостановлена работа аэропортов (это Анапа, Крым и другие), цены действительно стали ниже, чем в прошлом году. Он объясняет это более низким спросом, а также традиционным снижением цен после майских праздников.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 13 мая в 11 российских аэропортах. Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В ведомстве уточнили, что остальные российские аэропорты работают штатно.

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