Абоненты сотовой связи ДНР и ЛНР включены в российский план нумерации

Абоненты мобильных операторов Донецкой и Луганской народных республик включены в российский план нумерации +7. Информация об этом в субботу, 7 мая, поступила «Известиям».

Для абонентов ДНР и ЛНР организована возможность звонков по российской системе нумерации +7, что освободит жителей республик от коммуникационной блокады и позволит оставаться на связи с родными и близкими.

Уже с 7 мая при совершении звонков и отправки SMS-сообщений абонентами донецких и луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно.

При звонке с телефона +38072-ххх-хх-хх в Россию он будет виден как +7(959)-ххх-хх-хх. Также и абоненты из России смогут звонить напрямую абонентам ДНР и ЛНР на номер +7(959)-ххх-хх-хх. Замена SIM-карты на текущем этапе не потребуется.

Жители ДНР и ЛНР смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам.

О присвоении номера, начинающегося с +7, абонентов проинформируют по SMS. Новый номер будет зеркальным к текущему совпадением последних семи цифр.

«Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан», — прокомментировал замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.

По его словам, кодовая нумерация для жителей республик станет логичным продолжением ранее подписанных договоров.

«Жители ЛНР смогут звонить внутри региона, а также в ДНР и Россию, используя российский код. Это сейчас особенно важно для тех, у кого родственники и друзья разбросаны в разных городах. Сейчас это не просто возможность оставаться на связи с близкими, это прежде всего прорыв связной блокады», — добавил и.о. министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко.

Со своей стороны министр связи ДНР Игорь Халепа поддержал шаг России и поблагодарил ее за возможность осуществлять звонки не только на территории республики, но и за ее пределы. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Как в субботу отметил глава ДНР Денис Пушилин, абоненты оператора ДНР «Феникс» с кодом +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации.

«Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку SMS-сообщений абонентам «Феникса», используя российскую систему нумерации +7», — подчеркнул он.

Тарификация останется прежней, новый номер каждого абонента будет совпадать с текущим последними семью цифрами.

«Интеграция Луганской Народной Республики с Россией набирает обороты. Несмотря на боевые действия с украинскими нацистами, она выходит на новые векторы взаимодействия», — прокомментировал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он поблагодарил Россию за важный гуманитарный шаг, упрощающий взаимодействие с Россией рядовых граждан Луганщины, а также бизнеса, культуры и остальных сфер жизнедеятельности ЛНР.

На территориях ДНР и ЛНР в настоящее время действуют государственные республиканские сотовые операторы мобильной связи «Феникс» и «Лугаком». Ни один из российских операторов в республиках не работает.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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