Генеральная репетиция парада Победы началась в Москве

В Москве в субботу, 7 мая, проходит генеральная репетиция парада Победы, который состоится на Красной площади 9 Мая.

Репетиция в точности повторяет предстоящую праздничную программу. По Красной площади идут колонны военнослужащих, курсантов и сотрудников силовых ведомств.

В подготовке к параду Победы – 2022 в российской столице участвуют 11 тыс. военнослужащих, а также 77 самолетов и вертолетов.

В честь Дня Победы парады пройдут в 28 городах России. В Минобороны РФ подчеркнули, что в них будут задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов

В День Победы президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы 9 Мая и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Согласно опросам ВЦИОМа, более 65% жителей России считают День Победы одним из самых важных праздников в стране.