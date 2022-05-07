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В преддверии праздников в России выросли продажи икры и винных шкафов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В канун майских праздников россияне активно покупали не только мясо для шашлыка и другие сопутствующие товары, но и икру, а также шкафы для вина. Об этом 7 мая рассказали журналистам ритейлеры.

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Спрос на икру и винные шкафы вырос в 11 и 5 раз соответственно.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на онлайн-ритейлера «Самокат», с 30 апреля по 3 мая, по сравнению с неделей ранее, продажи красной икры показали рекордный рост — он вырос в 11 раз, как и на замороженную рыбу белых видов.

Почти в 9 раз выросли продажи моллюсков быстрой заморозки и в 7 — ракообразных.

По данным Wildberries, в апреле продажи винных холодильников выросли на 440% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса специалисты связывают с началом дачного сезона и приближением теплой погоды.

«Наиболее высокий спрос на винные шкафы отмечается в Московском регионе, а также в Краснодарском крае, в котором активно развивается виноделие», — отметили в сервисе.

Также 7 мая эксперты рассказали «Известиям» о ценах на необходимые для шашлыка продукты, о самых популярных видах мяса и о мерах предосторожности при его приготовлению. Так, лидером по продажам в этом году стала свинина. Вторым по популярности стало мясо курицы, спрос на которое стабильно держится уже второй год подряд.

Любители рыбы при этом отдают предпочтение стейкам из лосося, которые удобно готовить на решетке. В тройку лидеров также вошли дорадо и сибас.

Аналитики подсчитали, что минимальный набор для пикника обойдется москвичу примерно в 2 тыс. рублей.

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