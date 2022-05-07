ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов»

Украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» Ясиноватую, выпущено 10 ракет. Об этом 7 мая сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:45 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая. Выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О разрушениях и пострадавших информации не приводится.

Также в субботу украинские военные выпустили 100 снарядов из «Градов» по населенному пункту Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате обстрела погибла женщина. Трое гражданских получили ранения разной степени тяжести.

6 мая ВСУ выпустили 20 снарядов по Золотому-5. Также украинские боевики два раза обстреляли Первомайск и поселок Голубовское в ЛНР. Они выпустили по населенным пунктам четыре артиллерийских снаряда и четыре мины из минометов 120 мм.

5 мая украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР, в результате которого было повреждено множество жилых домов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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