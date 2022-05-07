Движение в Москве ограничат 7 мая в связи с репетицией парада Победы

Из-за проведения генеральной репетиции парада Победы на Красной площади движение на ряде улиц в центре Москвы 7 мая будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

С 5:30 до 8:00 нельзя проехать по Шоссейному проезде, Проектируемому проезду № 3502, Волгоградскому проспекту (от ул. Люблинская до ул. Марксистская), ул. Марксистской (от Волгоградского проспекта до Таганской площади), Таганской площади, Садовому кольцу от Таганского тоннеля до проспекта Мира и далее до Нового Арбата в обе стороны, Оружейному переулку и улице Тверской.

С 5:30 и до окончания мероприятия ограничения движения будут введены по следующим улицам — по улицам Тверской и 1-я Тверской-Ямской, Большому Путинковскому переулку, Страстному и Тверскому бульварам, улицам Моховой, Большой Никитской (от Романова переулка до улицы Моховой), улице Охотный Ряд, Театральному проезду до улицы Петровка, Старой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, улицам Ильинка и Варварка, Гончарной, Котельнической, Устьинской и Подгорской набережным, по Большому Устьинскому, Большому Москворецкому, Малому Москворецкому и Чугунному мостам, улице Болотной, Болотной площади и Болотной набережной, Фалеевскому переулку, улице Балчуг, Лубочному переулку, Софийской, Раушской и Садовнической набережным (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), улице Садовнической (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), 1-му и 2-му Раушским переулкам, улице Солянке.

«С 10:30 и до окончания мероприятий по следующим улицам: Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, ул. Моховая (от Боровицкой площади до ул. Воздвиженка), ул. Воздвиженка, ул. Новый Арбат; Садовое кольцо (от ул. Новый Арбат до проспекта Мира и далее до Таганского тоннеля) в обе стороны, Оружейный пер., ул. 1-я и 2-я Брестская (от ул. Гашека до Триумфальной площади), ул. Тверская (от ул. Гашека до Бульварного кольца), Таганская площадь, ул. Марксистская (от Волгоградского проспекта до Таганской площади), Волгоградский проспект (от ул. Люблинская до ул. Марксистская), Проектируемый проезд № 3502, Шоссейный проезд», — заключили в Госавтоинспекции.

Горожан призвали водителей пользоваться альтернативными маршрутами.

5 мая на Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы.

9 Мая парады Победы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске.

В Москве салюты в честь Дня Победы в ВОВ запустят с 36 площадок в 22:00. Салют станет завершением праздничных мероприятий.