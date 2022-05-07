Постпред США при ООН назвала невозможным лишить РФ статуса постоянного члена СБ

США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом 7 мая в эфире телеканала PBS сообщила постпред Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд.

«Я осведомлена о запросе Киева пересмотреть статус России как постоянного члена СБ ООН. Я сейчас не вижу возможности того, что каким-то образом это изменится. Но мы продолжим попытки их изолировать», — отметила она.

Постпред уточнила, что «с пониманием» относится к точке зрения президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что СБ, на его взгляд, «действовал медленно».

Ранее, 5 апреля, Томас-Гринфилд уже заявляла, что исключение России из состава СБ ООН невозможно. Она напомнила, что совет был создан после Второй мировой войны участниками антигитлеровской коалиции и Россия входит в него в качестве постоянного члена как правопреемник СССР. Кроме того, РФ имеет право вето и изменить этот факт американская сторона не может. Однако, по словам Томас-Гринфилд, США могут сделать присутствие России в этом органе «очень некомфортным».

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