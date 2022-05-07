Прямой эфир
Общество
Москвичам пообещали теплую погоду без осадков 7 мая
Мир
Сирия выразила готовность помогать ЛНР и ДНР
Мир
КНДР совершила очередной пуск в сторону Японского моря
Мир
В ДНР привели свидетельства нахождения иностранных офицеров на «Азовстали»
Мир
Минобороны показало разминирование побережья Херсонской области
Экономика
Названы подешевевшие на фоне укрепления рубля товары
Мир
Глумившихся над телами мародеров задержали в Херсонской области
Армия
Пограничное управление ФСБ в Крыму получило новый сторожевой катер
Стиль
Кофта Зеленского цвета хаки ушла с молотка в Лондоне за £90 тыс.
Мир
Железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями восстановят
Мир
Гербом Херсонской области стал вариант времен Российской империи
Сюжет:

В Курганской области сняли угрозу населенным пунктам из-за природных пожаров

0
Фото: Управление МЧС РФ по Курганской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угроза населенным пунктам в Курганской области снята. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС 7 мая.

Сколько нагорело: пожары 2021 года могут побить антирекорд XXI века
Пламя уничтожило лес почти на 16 млн га территории России

«Более 1270 человек и 200 единиц техники продолжают борьбу с природными пожарами на территории региона», — уточнили в ведомстве.

Спасатели работают на территории Кетовского и Белозерского муниципальных округов. Привлечены два самолета амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8. Отмечается, что в Кетовском районе сохраняется наиболее сложная лесопожарная обстановка.

«В настоящее время угроза населенным пунктам отсутствует. Вчера в регионе складывалась наиболее сложная пожарная обстановка, сопровождающаяся колоссальной ветровой нагрузкой», — напомнили в ГУ МЧС по области.

Режим ЧС в регионе был введен 6 мая. В ведомстве рассказали, что жителей трех деревень перевезли в пункт временного размещения, развернутом в школе села Рычково. Всего из трех населенных пунктов и двух СНТ Кетовского и Белозерского муниципальных округов были эвакуированы около 400 человек. Спасатели предотвратили переход огня. Тушение пожаров осложнял сильный ветер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022