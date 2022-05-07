В Курганской области сняли угрозу населенным пунктам из-за природных пожаров

Угроза населенным пунктам в Курганской области снята. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС 7 мая.

«Более 1270 человек и 200 единиц техники продолжают борьбу с природными пожарами на территории региона», — уточнили в ведомстве.

Спасатели работают на территории Кетовского и Белозерского муниципальных округов. Привлечены два самолета амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8. Отмечается, что в Кетовском районе сохраняется наиболее сложная лесопожарная обстановка.

«В настоящее время угроза населенным пунктам отсутствует. Вчера в регионе складывалась наиболее сложная пожарная обстановка, сопровождающаяся колоссальной ветровой нагрузкой», — напомнили в ГУ МЧС по области.

Режим ЧС в регионе был введен 6 мая. В ведомстве рассказали, что жителей трех деревень перевезли в пункт временного размещения, развернутом в школе села Рычково. Всего из трех населенных пунктов и двух СНТ Кетовского и Белозерского муниципальных округов были эвакуированы около 400 человек. Спасатели предотвратили переход огня. Тушение пожаров осложнял сильный ветер.