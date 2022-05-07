ВСУ выпустили 100 снарядов «Града» по Золотому-5

Украинские военные выпустили 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по населенному пункту Золотое-5, погибла женщина. Об этом 7 мая сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК.

Всего зафиксировано три обстрела с применением РСЗО.

«В результате обстрелов погибла женщина 1950 г.р. Также три мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, оказались повреждены 20 жилых домов, средняя школа № 4 и здание психоневрологического диспансера.

6 мая украинские боевики предприняли попытку осуществить контрнаступление в районе населенного пункта Воеводовка в ЛНР. Однако операция закончилась безуспешно. Украинская сторона понесла существенные потери как в числе живой силы, так и военной техники.

В тот же день ВСУ выпустили 20 снарядов по Золотому-5. Также украинские боевики два раза обстреляли Первомайск и поселок Голубовское в ЛНР. Они выпустили по населенным пунктам четыре артиллерийских снаряда и четыре мины из минометов 120 мм.

3 мая украинские войска выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибли два мирных жителя. Обстрелы велись по населенным пунктам Первомайск, Калиново и Стаханов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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