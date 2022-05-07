Прямой эфир
Сюжет:

ВСУ выпустили 100 снарядов «Града» по Золотому-5

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные выпустили 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по населенному пункту Золотое-5, погибла женщина. Об этом 7 мая сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК.

Окружить пути: почему ВС России не штурмуют Северодонецк и Лисичанск
Без их взятия освободить территорию народных республик невозможно, уверены военные эксперты

Всего зафиксировано три обстрела с применением РСЗО.

«В результате обстрелов погибла женщина 1950 г.р. Также три мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, оказались повреждены 20 жилых домов, средняя школа № 4 и здание психоневрологического диспансера.

6 мая украинские боевики предприняли попытку осуществить контрнаступление в районе населенного пункта Воеводовка в ЛНР. Однако операция закончилась безуспешно. Украинская сторона понесла существенные потери как в числе живой силы, так и военной техники.

В тот же день ВСУ выпустили 20 снарядов по Золотому-5. Также украинские боевики два раза обстреляли Первомайск и поселок Голубовское в ЛНР. Они выпустили по населенным пунктам четыре артиллерийских снаряда и четыре мины из минометов 120 мм.

3 мая украинские войска выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибли два мирных жителя. Обстрелы велись по населенным пунктам Первомайск, Калиново и Стаханов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022