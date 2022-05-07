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Москвичам пообещали теплую погоду без осадков 7 мая

Синоптик Леус: в Москве будет тепло и без существенных осадков
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
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Облачная теплая погода с прояснениями и без осадков ожидается в субботу, 7 мая, Москве. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня погоду в столице и окрестностях будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона», — сказал он «РИА Новости».

По словам специалиста, в Москве столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов. В Подмосковье ожидается до +20 градусов.

Ветер будет юго-западным 5–10 м/с, атмосферное давление к вечеру составит 753 мм рт. ст.

6 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о прохладной и ветреной погоде в День Победы 9 Мая. По словам специалиста, перед праздником температура воздуха поднимется до +17...+19 градусов.

Синоптик напомнил, что в День Победы в Москве разгоняют облака. Соответствующее решение принимается за день.

Во вторник, 10 мая, в столице также ожидаются осадки.

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