Из-за взрыва в отеле в Гаване отложена акция «Марафон дружбы»

Акция «Марафон дружбы», проведение которой было запланировано в Гаване, перенесена на неопределенный срок из-за взрыва в отеле в центре кубинской столицы. Об этом в субботу, 7 мая, уведомило на странице в Twitter посольство России.

«О новой дате мероприятия мы сообщим дополнительно», — уточнили дипломаты.

Посольство выразило соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в отеле Saratoga.

«Скорейшего выздоровления пострадавшим, Россия и Куба вместе», — заключили дипломаты.

«Марафон дружбы» посвящен годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в последний раз он проводился в Гаване в 2019 году.

Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия. Разрушено как минимум два этажа здания. По последним данным, погибли 22 человека, еще 74 получили различные травмы. Данных о пострадавших среди россиян при взрыве в Гаване не поступало.

Президент республики Мигель Диас-Канель сказал, что взрыв, по-видимому, был случайным и связан с газовым баллоном. В разрушенном здании отеля все еще ведутся поисково-спасательные работы.