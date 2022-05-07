В ДНР раскрыли доказательства нахождения иностранных офицеров на «Азовстали»

Старшие офицеры из США, Франции и Великобритании могут находиться на заводе «Азовсталь», заблокированном силами РФ и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 7 мая, сообщил советник главы правительства ДНР Ян Ганин.

Он подтвердил наличие на территории предприятия старших офицеров, прежде всего стран Европы.

"Об этом заявляют и сами «азовцы» (боевики полка «Азов», против которых в РФ возбуждены уголовные дела — Ред.), и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли. То есть мы об этом можем судить со слов», — цитируют его «РИА Новости».

Косвенно об этом свидетельствуют попытки деблокировать «азовцев» на «Азовстали», и попытки договориться представителей иностранных государств, в частности частые звонки европейских руководителей. В пример он привел французского лидера Эммануэля Макрона.

Материал дополняется.