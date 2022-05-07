Полиция организовала проверку ДТП с ребенком на проспекте Мира

На проспекте Мира в москве около дома 68 автомобиль сбил ребенка, который перебегал магистраль в неположенном месте, сообщил Telegram-канал московского Департамента транспорта в пятницу, 6 мая.

«На проспекте Мира в районе дома 69, стр. 1 произошло ДТП с участием пешехода. По предварительной информации, пострадал подросток 12-ти лет, который перебегал оживленную магистраль в неположенном месте», — сказано в посте.

По факту произошедшего полиция организовала проверку. Ребенок был доставлен в больницу, состояние девочки не уточняется.

«В настоящее время устанавливаются детали происшествия, проводится проверка», — сказали в пресс-службе столичного МВД.

В субботу ночью стало известно, что пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы. В аварии пострадали взрослый и ребенок.