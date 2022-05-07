«Известия» показали обстрелянный со стороны Украины погранпункт Крупец

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова 7 мая показала последствия обстрела пограничного пункта Крупец в Курской области со стороны Украины.

Застава обстреливалась боевиками дважды — 29 и 30 апреля. На кадрах видно, что у здания пробита крыша, повреждены осколками стекла, а на земле появились метровые воронки. Также от действий вражеских минометных расчетов пострадал вагончик Россельхознадзора — он полностью сгорел.

Неподалеку от ворот стоит изрешеченный пулями, сильно поврежденный легковой автомобиль — это машина украинских диверсантов, которые пытались атаковать пропускной пункт.

4 мая корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал последствия обстрела Вооруженными силами Украины мирных кварталов в пгт Троицкое. Украинские боевики разрушают дома мирных жителей в отместку за неудачи на поле боя и по принципу «так не доставайся же ты никому».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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