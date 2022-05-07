Автопробег в честь годовщины Победы прошел в ЛНР

Автопробег, приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в городе Брянка Луганской Народной Республики (ЛНР), рассказал в пятницу, 6 мая, корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

«Мы каждый год участвуем в автопробегах города. Очень интересно, что принимает участие необычный автомобиль, который приезжает в поселки с песнями и веселит народ», — поделился участник автопробега Александр Коваленко.

К автопробегу присоединился и легендарный ГАЗ-67 — машина, которая ездила дорогами Победы. Сейчас она колесит по землям ЛНР, напоминая о том, что тут живут потомки победителей, поборовших фашизм.

Участников авторейда в Брянке приветствуют и пешеходы, и автомобилисты. Живущие в ЛНР хорошо помнят свою историю, потому что День Победы для них является священным праздником.

Ранее, 6 мая, «Известия» показали, как российские военные и местные жители благоустроили в одном из селений ЛНР памятник к 77-й годовщине Победы. День Победы в этом году станет для мемориального комплекса праздничным впервые за восемь лет. Жители села рассказали, что местные власти деньги на благоустройство памятника не выделяли, за ним ухаживали единицы. Большая часть боялась, что арестуют.